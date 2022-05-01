Организация коридоров – один из элементов переговоров – президент об эвакуации из Мариуполя

В настоящее время, 1 мая, из свода "Азовсталь" удалось вывести гражданских людей. Украинские власти активно пытались организовать такой коридор, и наконец-то операция по эвакуации состоялась.

Таким образом, из районов боевых действий удалось эвакуировать более 350 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подобные гуманитарные коридоры являются одним из элементов переговоров с Россией, сообщает 24 канал.

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Власть и дальше будет пытаться продолжить эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию.

Организация таких гуманитарных коридоров – это один из продолжающихся элементов переговорного процесса. Он очень сложен. Но как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий,

– заявил президент.

Он пообещал и дальше делать все, чтобы эвакуировать украинцев из Азовстали и из Мариуполя в целом.

Что известно об эвакуации гражданских из "Азовстали":

В хранилищах "Азовстали" в Мариуполе более 50 дней находятся почти 1 500 человек. Полк "Азов" до сих пор контролирует территорию завода, поэтому многие мариупольцы перешли туда, ведь только так можно защититься от массовых зверств россиян и принудительной депортации на временно оккупированные территории или в отдаленные регионы России.

Россия беспрестанно бомбила "Азовсталь", несмотря на то, что там находились гражданские, большинство из которых - женщины, дети и пожилые люди. Оккупанты заявили, что прекратят бомбить завод только в том случае, если украинские бойцы сдадутся в плен. Несколько дней назад оккупанты сбросили бомбу на военных госпиталь. Там находились раненые. Азовцы начали вытаскивать людей из-под завалов.

Россияне долго не соглашались на гуманитарный коридор из "Азовстали", пока люди страдали без лекарств, пищи и воды. К счастью, эвакуацию удалось осуществить благодаря содействию президента Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гутерреша, Красного Креста и украинской разведки.

Спасенных людей везут в Запорожье. 2 мая должна прибыть первая группа из 100 человек.

Спецоперацию назвали "Эвакуация Азовсталь", и на самом деле она длится уже третий день. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук пояснила, что из соображений безопасности информацию об эвакуации ранее не разглашали.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что это только первый этап эвакуации. Украинские власти продолжат забирать из Мариуполя украинцев, в том числе наших военных.

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