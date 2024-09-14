Война станет дороже: что изменит разрешение на удары дальнобойным оружием по России

Вероятно, Силы обороны в ближайшее время получат разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России. Такое решение значительно повлияет на успехи ВСУ и нанесет серьезные проблемы противнику.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко, отметив, что удары вглубь России изменят логистику врага. Оккупантам придется оттягивать на несколько десятков километров свои средства поражения.

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Повлияет на Россию

Иван Варченко подчеркнул, что разрешение на применение оружия вглубь России повлияет на стоимость войны. Обеспечивать оккупационные войска всем необходимым для атак по мирному населению Украины станет дольше, а затем и дороже.

Силы обороны могут получить оружие с дальностью 160 километров – ATACMS и ракеты, которые способны преодолевать расстояние более 300 – 500 километров. Это значительно расширит радиус высокоточного поражения,

– отметил эксперт по вопросам безопасности.

Он отметил, что Украина сможет атаковать российские аэродромы, военные и горюче-смазочные базы, склады с техникой, которую готовят к отправке на фронт. Российская логистика из-за этого будет становиться сложнее и дороже.

Обратите внимание! США ожидают от Украины план ударов по России, который президент Владимир Зеленский должен представить перед тем, как получит разрешение на использование американского оружия. Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми обсудили этот вопрос с Зеленским и его командой.