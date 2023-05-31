Фон дер Ляйен срочно призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

Украина срочно нуждается в дальнобойном оружии. Поэтому президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить нашей стране дальнобойную артиллерию и системы вооружения.

Урсула фон дер Ляен считает, чтобы выровнять на поле боя разрыв в дальности, Запад должен предоставить Украине дальнобойное вооружение. Об этом она заявила во время выступления на форуме Globsec.

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Украина нуждается в дальнобойном оружии

По словам президентки Еврокомиссии, Путин пытается разрушить мир, который строил мир после окончания Второй мировой войны. Она обвинила Россию в непровоцированной и неоправданной войне.

Без всяких причин она вторглась в Украину, чтобы стереть ее с лица земли. И Россия отказывается признать Украину независимым государством. Но воля Украины к борьбе и свободе поразила мир,

– отметила фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что наше государство срочно нуждается в военной помощи, в частности дальнобойной артиллерии и системы вооружения.

"Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к наращиванию производства крайне необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Те, кто может, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы вооружения. Это может помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности", – добавила президент Еврокомиссии.

Великобритания рассматривает возможность передачи ВСУ дальнобойных ракет

Недавно стало известно, что Великобритания готовится передать Украине дальнобойные ракеты, которые могут бить до 300 километров. Но это оптимистическое сообщение. Юрист-аналитик Андрей Вигиринский заявил, что вопрос в том, перейдет ли Британия к конкретным действиям. Мол, готова ли страна к тому, чего пытается избежать.

Эксперт считает, что союзники Украины будут смотреть на ситуации, где наше государство может его использовать, требует согласования это использование и какое количество этого вооружения. Вигиринский убежден, что Украина сможет закрыть потребности в соответствующем вооружении своим продуктом военно-промышленного комплекса.