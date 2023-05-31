Урсула фон дер Ляєн вважає, аби вирівняти на полі бою розрив у дальності, Захід має надати Україні далекобійне озброєння. Про це вона заявила під час виступу на форумі Globsec.

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Україна потребує далекобійної зброї

За словами президентки Єврокомісії, Путін намагається зруйнувати мир, який світ будував після закінчення Другої світової війни. Вона звинуватила Росію у неспровокованій і невиправданій війні.

Без жодних причин вона вторглася в Україну, щоб стерти її з лиця землі. І Росія відмовляється визнати Україну як незалежну державу. Але воля України до боротьби й до свободи вразила світ,

– зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила на тому, що наша держава терміново потребує військової допомоги, зокрема далекобійної артилерії і системи озброєння.

"Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до нарощування виробництва вкрай необхідних 155-міліметрових та 152-міліметрових артилерійських снарядів. Ті, хто може, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності", – додала президентка Єврокомісії.

Велика Британія розглядає можливість передачі ЗСУ далекобійних ракет

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія готується передати Україні далекобійні ракети, які можуть бити до 300 кілометрів. Та це оптимістичне повідомлення. Юрист-аналітик Андрій Вігірінський заявив, що питання в тому, чи перейде Британія до конкретних дій. Мовляв, чи готова країна до того, чого намагається уникнути.

Експерт вважає, що союзники України будуть дивитися на ситуації, де наша держава може його використовувати, чи потребує узгодження це використання та яка кількість цього озброєння. Вігірінський переконаний, що Україна зможе закрити потреби у відповідному озброєнні власним продуктом воєнно-промислового комплексу.