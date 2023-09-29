Оружие для Украины не попадает в чужие руки, не было ни одного такого случая, – Госдеп
Оружие, которое Украина получает на фронт, используется должным образом. На сегодняшний день не было зафиксировано никаких случаев попадания ее в чужие руки.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, они ввели строгие механизмы контроля.
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Оружие для Украины не попадает в чужие руки
До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого предоставленного Украине оружия,
– сообщил Миллер.
Он отметил, что США располагают важными механизмами подотчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.
"Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.
В ближайшее время Украина может получить дальнобойные ракеты
Недавно Михаил Подоляк заявил, что в ближайшее время Украина может получить дальнобойные ракеты. Их могут предоставить союзники.
"Соответствующие переговоры на разных уровнях идут. Они крайне интенсивны. Президент лично занимается этим. Я думаю, что мы все же будем в ближайшее время иметь дальнобойные ракеты – партнерские", – сказал он.
Впрочем, по словам Подоляка, не стоит забывать, что у Украины есть эффективное дальнобойное оружие собственного производства. Речь идет не только о дронах, но и о некоторых ракетах.