Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, вони запровадили суворі механізми контролю.

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Зброя для України не потрапляє до чужих рук

Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї наданої Україні зброї,

– повідомив Міллер.

Він наголосив, що США мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.

"Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", – підкреслив речник Держдепартаменту США.

Найближчим часом Україна може отримати далекобійні ракети

Нещодавно Михайло Подоляк заявив, що найближчим часом Україна може отримати далекобійні ракети. Їх можуть надати союзники.

"Відповідні переговори на різних рівнях ідуть. Вони вкрай інтенсивні. Президент особисто опікується цим. Я думаю, що ми все ж таки будемо в найближчі часи мати далекобійні ракети – партнерські", – сказав він.

Втім, за словами Подоляка, не варто забувати, що Україна має ефективну далекобійну зброю власного виробництва. Мовиться не лише про дрони, але й певні ракети.