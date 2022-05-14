Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира, – Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что мир должен помочь Украине победить. В частности, для этого они должны снабжать оружие.

Советник главы Офиса Президента написал в соцсети, что это поможет восстановить продовольственную безопасность.

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По его словам, Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине.

Единственный выход, чтобы восстановить порядок – помочь Украине победить. Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира,

– заявил Подоляк.

К слову, ранее Подоляк говорил, что Россия точно идет к поражению. Однако, по его словам, это вопрос времени и, к сожалению, число наших жертв, которые придется заплатить за свободу.

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