750 тысяч крупнокалиберных снарядов только от США, – экс-глава ЦРУ об оружии для ВСУ

С начала полномасштабной войны страны-партнеры помогают Украине оружием. Только США предоставили 750 тысяч крупнокалиберных снарядов.

Об этом в интервью сайту 24 канала рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он добавил, что с ВСУ также делятся информацией по разведке Соединенных Штатов.

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США уже предоставили 750 тысяч снарядов

Петреус рассказал, что, конечно, США и союзники поставляют Украине много оружия.

Конечно, вы получаете данные разведки, вы получаете от нас боеприпасы – в больших количествах. Например, 750 тысяч крупнокалиберных снарядов только от США,

– добавил генерал.

По его словам, в стандартный грузовик вмещается от 40 до 45 снарядов.

"Итак, просто представьте себе, сколько тысяч грузовиков везут это все от польской границы через всю страну, которая, к слову, где-то как наш штат Техас", – объяснил Петреус.

Он отметил, что ВСУ, конечно, помогают планировать кампании, но в конце концов все сводится к одному – качественному и эффективному использованию предоставляемых им ресурсов.

"И украинские Вооруженные силы ежедневно это доказывают – да, они могут это делать очень эффективно", – подытожил экс-глава ЦРУ.

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