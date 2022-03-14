Оружие не будем предоставлять, его опасно хранить в Украине, – Сийярто об обстрелах на Львовщине

Венгрия продолжит блокировать поставки оружия в Украину через свою территорию. В Будапеште заявили, что обстрел Яворивского полигона подтверждает "правильность" позиции Венгрии.

Венгрия считает риском транспортировки оружия

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, говоря о правильности решения не разрешать транспортировку летальной помощи через Венгрию в Украину.

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По словам венгерского министра, российские военные операции показывают, что транспортировка оружия представляет серьезные риски для Венгрии и Закарпатской области, где проживает венгерское нацменьшинство.

Сийярто заверил, что Венгрия будет сохранять запрет на ввоз оружия в Украину со своей территории, несмотря на давление других партнеров.

Также он подчеркнул, что военные действия в Украине становятся все более серьезными и смещаются к западу.

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