На Херсонщине из схронов росагентов изъяли оружия на более 25 миллионов гривен

На Херсонщине в схронах российских агентов обнаружили 120 единиц оружия. Его нашли в Бериславском районе, который был под оккупацией россиян до середины ноября 2022 года.

Источники 24 Канала сообщили, что схрон оккупантов обнаружили, благодаря бдительности Департамента военной контрразведки СБУ.

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Что известно о спрятанном оружии врага

Благодаря бдительности Департамента военной контрразведки СБУ, в Бериславском районе Херсонской области из схронов российских агентов изъято 120 единиц оружия на общую сумму более 25 000 000 гривен,

– заявил источник.

По его данным, сейчас продолжаются оперативно следственные и розыскные действия.

Известно, что в тайниках россиян нашли:

ручные противотанковые гранатометы 22, 26, 28, 29 "Вампир",

минометы,

мины,

боеприпасы для тяжелого стрелкового вооружения.

Какое оружие россиян нашли на Херсонщине / Фото источников 24 Канала

Кстати, в Офисе Президента рассказывали, что у оккупантов есть проблемы с производством ракет и снарядов. Однако сейчас их враги могут компенсировать, благодаря помощи из Северной Кореи. Также Кремль использует в войне архаичную методику – воюет количественно.