Джерела 24 Каналу повідомили, що схрон окупантів виявили, завдяки пильності Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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Що відомо про заховану зброю ворога

Завдяки пильності Департаменту військової контррозвідки СБУ, в Бериславському районі Херсонської області зі схронів російських агентів вилучено 120 одиниць зброї на загальну суму понад 25 000 000 гривень,

– заявило джерело.

За його даними, наразі тривають оперативно слідчі та розшукові дії.

Відомо, що у сховках росіян знайшли:

ручні протитанкові гранатомети 22, 26, 28, 29 "Вампір",

міномети,

міни,

боєприпаси для важкого стрілецького озброєння.

Яку зброю росіян знайшли на Херсонщині / Фото Джерел 24 Каналу

До речі, в Офісі Президента розповідали, що в окупантів є проблеми з виробництвом ракет і снарядів. Проте наразі їх вороги можуть компенсувати, завдяки допомозі з Північної Кореї. Також Кремль використовує у війні архаїчну методику – воює кількісно.