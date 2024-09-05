Сырский объяснил, какие проблемы приносят фронту задержки с оружием

Задержки в военной помощи США действительно вызвали серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа. По состоянию на сейчас это до сих пор является проблемой.

Такую информацию в интервью для CNN раскрыл Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал считает, что это сыграло свою роль.

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Последствия нехватки оружия на фронте

Александр Сырский вспомнил полугодовую задержку с военной помощью от США, которая возникла в конце прошлого 2023 – начале 2024 года.

Главком отметил, что подобная задержка вызвала серьезные неудачи на поле боя и привела к падению морального духа.

Это все еще является проблемой,

– цитирует издание Главнокомандующего ВСУ.

Однако пока, по его словам, Украине удалось остановить продвижение России на Покровском направлении. За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр.

Таким образом Вооруженные Силы Украины лишили врага возможности подкреплять свои силы. Долгое время Покровское направление было эпицентром войны на востоке нашего государства.