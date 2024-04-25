Зеленский объяснил, почему оружие от США должно прийти как можно быстрее

На днях американский президент Джо Байден подписал закон, который предусматривает финансовую поддержку для нашего государства. Владимир Зеленский заявил, что эту помощь нужно получить как можно скорее, как только возможно.

Украина в течение длительного времени ожидала положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи. признал, что из-за оттягивания Конгрессом одобрения военной помощи для нашего государства российские захватчики смогли захватить часть территорий на востоке Украины. Чтобы избежать ухудшения ситуации получить помощь надо как можно быстрее.

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Тяжелые вызовы для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал, что получить помощь нужно "как можно скорее, как только возможно". По его словам, это необходимо ускорить или российские захватчики "отодвинут" украинские войска.

И это правда. Наши люди об этом знают, и американцы должны об этом знать. Сейчас это трудно, это период, полон вызовов для нас. То речь не только о том, чтобы получить помощь быстрее, но и о получении того, что нам нужно,

– утверждает украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на подписание законопроекта о помощи нашему государству от США. Президент отметил, что наконец удалось преодолеть путь, который длился полгода. Украина получает поддержку, в которой нуждается – в том числе и ATACMS.

Президент Украины поблагодарил Джо Байдена и Конгресса, а также американцев, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему – ведь только так будет меньше угроз свободе.

Почему эта помощь так важна