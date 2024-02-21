Ракеты, атакующие Украину, сперва тестируют на казахах, – СМИ

Журналисты посетили российский полигон для испытания ракет Капустин Яр, который расположен в Астраханской области России. Ракеты, которые там тестируют, сначала летят в сторону Казахстана.

Ракеты с этого российского полигона падают на жителей приграничного района Казахстана. Уже после испытания, эти ракеты летят убивать украинцев.

Смотрите также За 5 минут могут убить людей: российские войска используют гранаты с ядовитым газом

Россия тестирует свои ракеты на казахах для войны в Украине

Известно, что ракетный полигон Капустин Яр базируется в Астраханской области России. Однако, как отмечают в СМИ, зенитные и баллистические ракеты, которые там испытывают, летят в сторону Казахстана и падают в Бокейорде – в степи, где расположен природный заказник, особо охраняемый.

По информации журналистов, после испытаний ракеты "полетят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах".

В издании отмечают, что ракеты сбрасывают топливо в их степь, обломки падают возле их домов, убивают их скот, а пожары, вспыхнувшие, казахи тушат сами.

Еще тяжелее экологические последствия: взрослые в Бокейорде умирают от рака, дети рождаются с инвалидностью,

– говорится в сообщении.

Журналисты объясняют, что когда Казахстан перестал быть частью СССР, испытания российских ракет на его территории не прекратились, И теперь республика сдает в аренду свои земли под полигоны.

Последствия ракетных испытаний

Согласно данным "Национальной энциклопедии Казахстана", изданной в 2005 году, за 56 лет существования полигона Капустин Яр там было взорвано 24 тысячи ракет, проведено испытание 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20.

Радиационные проверки показали, что уже тогда, почти 20 лет назад, содержание в почве радиоактивных веществ было "в несколько раз выше допустимых норм".

После медицинского обследования местного населения на территории полигона установили, что среди людей уровень психических заболеваний (особенно детей) в 2,3 раза выше среднего уровня по области и в 2,1 раза выше уровня по республике. Особенно преобладают злокачественные опухоли, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состава крови".

Несмотря на то, что прошло еще 19 лет, в течение этого времени Капустин Яр продолжал функционировать. По официальным данным, в Бокейординском районе зарегистрировано 19 тысяч человек. Сколько живет на самом деле - неизвестно, многие выехали, многие, наоборот, работает на "точках" и живет в степи без всякой регистрации.

Журналисты сообщают, что когда российские военные испытывают очередную ракету, казахов об этом никто не предупреждает. Но о каждом взрыве в Бокейорде знают. В Урде их слышат минимум дважды в месяц.

В издании отмечают, что официально любой чиновник скажет, что вред от полигона не доказан, однако есть совершенно новый документ, а именно постановление администрации Бокейординского района о выплатах "людям с инвалидностью, пострадавших от последствий деятельности полигонов". Журналисты добавляют, что речь идет в частности о Капустин Яр.

Согласно официальным документам местной власти, за 9 месяцев 2023 года всем "пострадавшим от ядерных полигонов" выплачено из местного бюджета 48,8 тысяч евро.

Россия атаковала Киевскую область новыми ракетами "Циркон": что об этом известно