Это проще, чем атаковать: как Россия выстроила свою оборону на фронте
Россия использует в войне с Украиной так называемое "советское наследие". Боеприпасы и бронированную технику прошлого века восстанавливают и бросают на поле боя.
Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Пока советские запасы России не исчерпаны, она имеет более-менее серьезный потенциал.
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"Безусловно, десятки процентов техники они уже использовали, и это очень много, однако еще десятки не привлеченной техники у них есть. Кроме того, обороняться на заранее подготовленных позициях легче, чем атаковать, и это то, чем Россия сейчас пользуется, задействуя абсолютно всю боевую технику, которая есть в ее распоряжении", – сказал он.
Россия также перевела на повышенную мощность работы несколько танковых заводов, чтобы вводить в эксплуатацию советское оружие.
Уничтожаем технику врага
Тем временем Вооруженные Силы Украины уничтожают технику врага, рассказали в Генштабе. В частности, утром, 9 августа, украинские защитники сбили российский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более 30 тысяч единиц техники.
Россия использует советскую технику: смотрите видео
Оккупанты теряют технику в Украине
- В понедельник 7 августа стало известно, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады сбили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Роботине Запорожской области. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Александр Тарнавский подтвердил, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили вертолет и уточнил, что сделали это с помощью ПЗРК.
- С начала полномасштабного вторжения украинские военные сбили немало российских вертолетов Ка-52. По данным разведки Минобороны Британии, Россия, вероятно, потеряла около 40 Ка-52 после вторжения в Украину. Стоимость одного такого воздушного судна оценивается примерно в 16 миллионов долларов.
- Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что украинские силы ликвидировали большое количество Ка-52 – примерно 20 – 30% от тех, которые были у русских.
- В британской разведке сообщили, что россияне начали использовать улучшенную версию Ка-52. Он имеет интеграцию новой противотанковой ракеты LMUR, в которой дальность полета составляет около 15 километров. В разведке отмечают, что летчики Ка-52 могут использовать это оружие за пределами досягаемости системы ПВО Украины.