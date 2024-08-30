"Их хватает, было бы чем": Свитан назвал главные цели для ударов по России

Украина ожидает разрешения на использование западного дальнобойного оружия по территории России. Вместе с этим уже прошли успешные испытания баллистического оружия собственного производства.

Целей для использования новых средств очень много. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что почти 30% военного производства России сосредоточено в Москве и Московской области.

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"Технологические военные производства оккупантов начинают именно из столицы. Поэтому было бы чем, а куда точно найдется", – отметил Роман Свитан.

Какие главные цели для дальнобойного оружия

Если мы говорим об украинских разработках: ракете-дроне "Паляница" и баллистической ракете – это совершенно разные виды оружия. Ракета-дрон – средство, которое использует реактивную или турбореактивную тягу. Управление осуществляется непосредственно оператором.

Приблизительный аналог – российские ракеты Х-59 и Х-69. Важно, что двигатели украинского оружия могут длительное время находиться в воздухе,

– добавил полковник запаса ВСУ.

Кроме аэродромов, целями "Паляницы" может быть еще десяток объектов. Что касается баллистической ракеты, то ее дальность может достигать 600 – 700 километров. Например, первая украинская разработка "Гром-2" имела 500 километров. Когда-то ее продали Саудовской Аравии.

На базе "Гром-2" можно было увеличить мощность двигателя и дальность. Также большая боевая часть, чем у "Паляницы". Можно выполнить боевую задачу по уничтожению НПЗ, металлургических комбинатов, заводов, которые изготавливают технику. Но на один такой объект нужно десяток ракет,

– рассказал Свитан.

На такой дальности Россия имеет сотни объектов, по которым можно работать. Начиная от производства военной техники и заканчивая аэродромами.