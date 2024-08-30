Цілей для використання нових засобів є дуже багато. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що майже 30% воєнного виробництва Росії зосереджено у Москві та Московській області.

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"Технологічні військові виробництва окупантів починають саме зі столиці. Тому було б чим, а куди точно знайдеться", – зауважив Роман Світан.

Які головні цілі для далекобійної зброї

Якщо ми говоримо про українські розробки: ракету-дрон "Паляницю" та балістичну ракету – це зовсім різні види зброї. Ракета-дрон – засіб, який використовує реактивну чи турбореактивну тягу. Управління здійснюється безпосередньо оператором.

Приблизний аналог – російські ракети Х-59 та Х-69. Важливо, що двигуни української зброї можуть тривалий час перебувати в повітрі,

– додав полковник запасу ЗСУ.

Окрім аеродромів, цілями "Паляниці" може бути ще десяток об'єктів. Щодо балістичної ракети, то її дальність може сягати 600 – 700 кілометрів. Наприклад, перша українська розробка "Грім-2" мала 500 кілометрів. Колись її продали Саудівській Аравії.

На базі "Грім-2" можна було збільшити потужність двигуна й дальність. Також більша бойова частина, ніж у "Паляниці". Можна виконати бойове завдання зі знищення НПЗ, металургійних комбінатів, заводів, які виготовляють техніку. Але на один такий об'єкт потрібно десяток ракет,

– розповів Світан.

На такій дальності Росія має сотні об'єктів, по яких можна працювати. Починаючи від виробництва воєнної техніки та закінчуючи аеродромами.