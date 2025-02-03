От БПЛА и морских дронов до снарядов: Зеленский показал украинское оружие

Президент Владимир Зеленский показал украинское оружие. Украинский глава государства отметил, что государственное оборонное производство увеличивает пространство безопасности украинцев и арсенал возможностей.

В своем телеграм-канале президент показал фото украинского оружия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно об украинском оружии

Президент Украины говорит, что украинское оружие помогает беречь жизни наших воинов, а также получать результаты на поле боя.

И ежегодно неизменно добавлять этого нашего потенциала – очевидная стратегическая перспектива Украины. Спасибо каждому и каждой, кто делает нашу армию технологической: всем украинским производителям, всему нашему государственному сектору, всем партнерам, которые вкладываются в оборонное производство в Украине,

– добавляет Зеленский.

Украинское оружие / Фото из соцсетей Владимира Зеленского

Отметим, что украинские специалисты постоянно пытаются усовершенствовать технологии и оружие, чтобы победить в войне с Россией. В частности, в Украине начали изготавливать системы радиоэлектронной борьбы с новыми возможностями. Сейчас специалисты работают над внедрением технологии "Атлас" в интеллектуальные системы РЭБ.