Украина уступает России в количестве боеприпасов: Буданов рассказал, в чем есть равенство
Источник:CNN
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Украина пока не могла превзойти российскую огневую мощь. В частности, это касается количества боеприпасов, которые используют на фронте.
В то же время, по словам Буданова, существует категория средств поражения, в которой как Украина, так и Россия равны. Это беспилотные летательные аппараты.
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Буданов сказал о равенстве в беспилотниках между Украиной и Россией
В интервью журналистам CNN глава украинской разведки отметил, что боеприпасы являются жизненно важными на фронте. Более того, по его словам, снаряды являются "одним из самых решающих факторов в этой войне".
Не столько качество, сколько количество,
– добавил он.
По словам Буданова, пока Украина не смогла превзойти российскую огневую мощь. Это произошло даже после того, как Москва обратилась к Северной Корее, чтобы обеспечить себе новые боеприпасы.
В то же время начальник ГУР МО подчеркнул, что Украина держится в воздухе над линией фронта. В то же время в связи с тем, что Россия постоянно учится на своем боевом опыте, существует тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на украинских полях сражений и над ними.
"Именно в беспилотных системах мы более или менее равны", – сказал Буданов.
Кроме того, по словам журналистов, Киев также усилил дальние атаки на цели в России. Так, сообщалось о взрывах на объектах инфраструктуры за пределами крупных городов вдали от украинской границы, а российские власти заявили, что "предотвратили десятки украинских беспилотников и ракетных атак с нового года".
Буданов дал интервью журналистам: самое интересное из разговора
- Начальник ГУР МО назвал "полной чушью" нарративы, что американский политик Дональд Трамп является сторонником России. Он отметил, что бывший президент США "много раз падал и снова поднимался", и это "очень серьезная черта".
- Также Буданов отметил, что на временно оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военных. Однако, по его словам, даже такое количество не поможет оккупантам достичь успехов в войне.
- К тому же глава ГУР предположил, что новое контрнаступление Украины начнется уже весной 2024 года. Кроме того, он сказал, что наступление России в Украине скоро будет "полностью исчерпано".