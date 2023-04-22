Россияне могут накапливать ракеты все лето, чтобы потом ударить по энергетике

Российские захватчики могли не отказаться от идеи оставить Украину без тепла и света. Поэтому они могут накапливать ракеты, чтобы бить по нашему государству осенью 2023 года.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в интервью, что блекаут возможен. По его словам, россияне могут накапливать ракеты для атак.

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Что известно о вероятности новых отключений света

Моя гипотеза такова: россияне будут накапливать ракеты все лето, а затем попытаются повторить такие же атаки, как в прошлом году. То есть это будет на следующий отопительный сезон, то есть октябрь и ноябрь,

– рассказал Александр Харченко.

По его словам, с одной стороны – Украина будет более готова и будет понимать, что происходит. Более того, наше государство лучше подготовится – говорится и о ПВО, и о физической защите.

Однако с другой стороны, очевидно, что восстановить прочность энергосистемы тяжелым оборудованием к следующему сезону Киев, скорее всего, не успеет. Харченко объяснил, что тяжелого оборудования не хватает, чтобы его прибыло достаточное количество.

"Сколько приедет, ну это будет, может, 20% от того, что нам необходимо, максимум – 30 – 40%. Это значит, что у нас будет меньший запас прочности, но однозначно мы лучше подготовимся", – заявил директор Центра исследований энергетики.

По его словам, возможен блекаут, дефицит мощности или отключения света.

Давайте смотреть в глаза правде: мы не можем предсказать, что будет. Я не буду давать детали, но есть сценарии, по которым, я понимаю, что нам будет очень сложно,

– объяснил чиновник.

Он призвал людей, купивших генераторы или павербанки, – не продавать их. Вместо этого следует в генераторе сменить смазку, залить бак и периодически включать, чтобы не застоялся. Что касается павербанка, то можно прочитать инструкцию, как правильно его хранить.

"… И подержите еще год. До победы пусть будут", – заявил Александр Харченко.

Россия может массированно атаковать Украину осенью

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил 13 апреля, что Россия может в июне 2023 года начать серийно производить стратегические крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-50.

Это позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории Украины. Однако на нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить резерв ракет в среднесрочной перспективе.