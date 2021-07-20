В сети пользователи возмущались: якобы из-за такой ошибки была фактически признана независимость оккупированной Россией Абхазии. Впрочем, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что отношения между Украиной и Грузией не изменились.
Напомним Зеленский поехал на линию соприкосновения между Грузией и оккупированной Абхазией
Новость написана "на коленях"
Никифоров отметил: грузинская сторона прекрасно знает нашу позицию касательно оккупированной Абхазии, поэтому на отношения стран это никак не повлияло.
Президент в рамках визита был на административной границе с оккупированным регионом. И там на месте, и позже во время переговоров с президентом и премьером Грузии называл вещи своими именами,
– рассказал представитель президента.
Спикер отметил, что ошибку быстро заметили и исправили. Среди причин ее появления – насыщенный событиями день. Он попросил не быть категоричными и не преувеличивать проблему.
Новость написана "на коленях", в частности, и во время полета в душном шатком вертолете. Отсюда и досадная ошибка,
– признался Сергей Никифоров.
В чем была ошибка на сайте ОП
На официальном сайте президента сообщили, что в Грузии он ознакомился с ситуацией в сфере безопасности "на межі з Абхазією". В российской версии слово "межа" перевели как "граница", а в английской версии – border – граница, рубеж.
Поэтому в сети обратили на это внимание и отметили, что может произойти дипломатический скандал.
Ошибки при переводе на сайте Офиса Президента / Коллаж с "Детектор медиа"
Что известно о визите Зеленского в Грузию
- Владимир Зеленский поехал в Грузию 19 июля, чтобы принять участие в Батумской международной конференции.
- В мероприятии также приняли участие президент Молдовы Майя Санду, президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Евросовета Шарль Мишель.
- Участники конференции подписали декларацию относительно заявлений на вступление в Европейский Союз.