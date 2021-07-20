В сети пользователи возмущались: якобы из-за такой ​​ошибки была фактически признана независимость оккупированной Россией Абхазии. Впрочем, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что отношения между Украиной и Грузией не изменились.

Напомним Зеленский поехал на линию соприкосновения между Грузией и оккупированной Абхазией

Новость написана "на коленях"

Никифоров отметил: грузинская сторона прекрасно знает нашу позицию касательно оккупированной Абхазии, поэтому на отношения стран это никак не повлияло.

Президент в рамках визита был на административной границе с оккупированным регионом. И там на месте, и позже во время переговоров с президентом и премьером Грузии называл вещи своими именами,

– рассказал представитель президента.

Спикер отметил, что ошибку быстро заметили и исправили. Среди причин ее появления – насыщенный событиями день. Он попросил не быть категоричными и не преувеличивать проблему.

Новость написана "на коленях", в частности, и во время полета в душном шатком вертолете. Отсюда и досадная ошибка,

– признался Сергей Никифоров.

В чем была ошибка на сайте ОП

На официальном сайте президента сообщили, что в Грузии он ознакомился с ситуацией в сфере безопасности "на межі з Абхазією". В российской версии слово "межа" перевели как "граница", а в английской версии – border – граница, рубеж.

Поэтому в сети обратили на это внимание и отметили, что может произойти дипломатический скандал.



Ошибки при переводе на сайте Офиса Президента / Коллаж с "Детектор медиа"

Что известно о визите Зеленского в Грузию