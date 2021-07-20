У мережі користувачі обурювалися: мовляв, через таку помилку була фактично визнана незалежність окупованої Росією Абхазії. Втім, прессекретар президента Сергій Никифоров розповів, що відносини між Україною та Грузією не змінилися.

Нагадаємо Зеленський поїхав на лінію зіткнення між Грузією та окупованою Абхазією

Новина писалася "на колінах"

Никифоров зазначив: грузинська сторона прекрасно знає нашу позицію щодо окупованої Абхазії, тому на відносини країн це жодним чином не вплинуло.

Президент у рамках візиту був на адміністративному кордоні з окупованим регіоном. І там на місці, і пізніше під час переговорів із президентом і прем'єром Грузії називав речі своїми іменами,

– розповів речник президента.

Речник зазначив, що помилку швидко помітили й виправили. Серед причин її появи – насичений подіями день. Він попросив не бути категоричними і не перебільшувати проблему.

Новина писалася "на колінах", зокрема, і під час польоту в задушливому хиткому гелікоптері. Звідси і прикра помилка,

– зізнався Сергій Никифоров.

У чому була помилка на сайті ОП

На офіційному сайті президента повідомили, що у Грузії він ознайомився з безпековою ситуацією "на межі з Абхазією". У російській версії слово "межа" переклали як "граница", а в англійській версії – border – кордон.

Відтак у мережі звернули на це увагу і зазначили, що може статися дипломатичний скандал.



Помилки при перекладі на сайті Офісу Президента / Колаж з "Детектор медіа"

Що відомо про візит Зеленського до Грузії