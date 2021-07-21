Оснований для признания незаконными решений СНБО нет, – Вениславский

В Украине продолжаются юридические дискуссии, могут ли решения, которые сейчас принимает Совет нацбезопасности и обороны, в будущем оспариваться. Однако в Комитете по национальной безопасности и обороне убеждают, что для этого нет оснований.

Все санкции и решения СНБО являются законными на 100%. Такое мнение в интервью программы "Первые лица" на 24 канале высказал член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

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Законны ли решения СНБО

Он подчеркнул, что президент не имеет права отменять указы своего предшественника, аналогичные правила действуют и для Верховной Рады. Однако, что касается решений СНБО – президент не решает вводить их в действие или нет. Это его конституционная обязанность.

Тут 100% все будет в рамках закона. Я, как специалист в области права, не вижу оснований, чтобы сказать, что решение СНБО и указ президента, которым введено оно в действие в отношении конкретных олигархов, не будет соответствовать закону,

– отметил Вениславский.

"Здесь у меня достаточно оптимистичные предсказания, что оснований для признания незаконными таких решений СНБО нет", – добавил политик.

Как отметил Вениславский, решение СНБО – это решение коллегиального координационного органа. Президент не может не подписать указ, если решение принимается голосованием. Материалы, собранные СБУ или Кабмином, изучили все члены СНБО.

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