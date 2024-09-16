Основное направление удара – Киевщина: ночью Россия запустила по Украине более 50 "Шахедов"

Российская армия продолжает атаковать украинские города дронами типа "Шахед". В ночь на 16 сентября захватчики выпустили 56 ударных беспилотников.

Утром в Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось ликвидировать во время обстрела. Там уточнили, что значительная часть дронов летела именно на Киевщину.

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Работа ПВО по российским "Шахедам"

Украинские защитники неба уничтожили 53 из 56 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Курска и Ейска в России. Обнаружили цели радиотехнические войска Воздушных сил.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Работала украинская ПВО на территории таких регионов:

Киевская область;

Черкасская область;

Винницкая область;

Полтавская область;

Сумская область;

Запорожская область;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Днепропетровская область;

Черкасская область.

Других три дрона были локально потеряны в ряде регионов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших среди людей и повреждений инфраструктуры.

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Ранее Киевская городская военная администрация сообщала, что только над столицей украинские защитники неба уничтожили более 20 вражеских дронов типа "Шахедов". В общем воздушная тревога длилась около трех с половиной часов. По словам начальника КГВА, уже восьмая атака по Киеву с начала сентября.