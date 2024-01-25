Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу об особенностях модификации Ил-76МД, который потерпел крушения. К слову, утром 24 января на Белгородщине работала вражеская "пе-ве-о", поэтому вполне вероятно, что россияне сами сбили воздушное судно.

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Особенности модификации сбитого Ил-76

В сети обсуждают два регистрационных номера самолета, который мог упасть под Белгородом. Как отметил эксперт по авиации, оба номера относятся к стандартной модификации Ил-76МД.

Ил-76МД (модифицированный дальний) – модифицированная версия Ил-76М. Усиленная конструкция планера и шасси. Грузоподъемность повышена до 48 тонн.

"Борт выпущен в советское время в Ташкенте. Никаких специальных переоборудований этих самолетов не было. Почему я говорю "самолетов"? Сначала был один регистрационный номер сбитого самолета, потом другой", – заметил Романенко.

Обратите внимание! Украинский OSINT-аналитик "Ящик Пандоры" сообщил, что Ил-76 якобы имел бортовой номер RA-78830. В то же время оппозиционное российское издание "Верстка" выяснило, что Ил-76 под номером RA-78830, по данным Flightradar, последний раз подавал сигнал вблизи Кипра в 10:10 по московскому времени, тогда как его падение произошло в 11:15. Маловероятно, что борт успел бы преодолеть расстояние от Кипра до Белгородской области за час.

Согласно бортовому номеру, эксперт по авиации сделал вывод, что сбитое воздушное судно – обычный Ил-76 без всякой специализации. Как отметил Романенко, любой Ил-76 в однопалубном варианте может перевозить до 145 пехотинцев, а в двухпалубном около 225 человек, или любые грузы, ведь это так называемый рамповый военно-транспортный самолет. Он способен транспортировать тяжеловесные концентрированные грузы, например боевые машины пехоты, самоходные пушки.

Падение Ил-76 под Белгородом: что известно