Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу об особенностях модификации Ил-76МД, который потерпел крушения. К слову, утром 24 января на Белгородщине работала вражеская "пе-ве-о", поэтому вполне вероятно, что россияне сами сбили воздушное судно.
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Особенности модификации сбитого Ил-76
В сети обсуждают два регистрационных номера самолета, который мог упасть под Белгородом. Как отметил эксперт по авиации, оба номера относятся к стандартной модификации Ил-76МД.
Ил-76МД (модифицированный дальний)– модифицированная версия Ил-76М. Усиленная конструкция планера и шасси. Грузоподъемность повышена до 48 тонн.
"Борт выпущен в советское время в Ташкенте. Никаких специальных переоборудований этих самолетов не было. Почему я говорю "самолетов"? Сначала был один регистрационный номер сбитого самолета, потом другой", – заметил Романенко.
Согласно бортовому номеру, эксперт по авиации сделал вывод, что сбитое воздушное судно – обычный Ил-76 без всякой специализации. Как отметил Романенко, любой Ил-76 в однопалубном варианте может перевозить до 145 пехотинцев, а в двухпалубном около 225 человек, или любые грузы, ведь это так называемый рамповый военно-транспортный самолет. Он способен транспортировать тяжеловесные концентрированные грузы, например боевые машины пехоты, самоходные пушки.
Падение Ил-76 под Белгородом: что известно
- Минобороны России заявило, что в Белгородской области, которая граничит с Харьковской областью Украины, был сбит самолет Ил-76. Пропагандисты обвинили в катастрофе Украину.
- По данным страны-агрессора, на борту находились 65 украинских военнопленных. В ГУР МО действительно подтвердили информацию о том, что 24 января планировался обмен, однако он сорвался. Украинская разведка пока не имеет точной информации относительно того, кто находился на борту сбитого самолета.
- В ВСУ подтвердили падение самолета и сообщили, что Ил-76 перевозил ракеты С-300 с Востока. Владимир Зеленский взял ситуацию по сбитию самолета под личный контроль. Сейчас детали катастрофы выясняются.