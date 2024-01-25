Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу про особливості модифікації Іл-76МД, який зазнав катастрофи. До слова, зранку 24 січня на Бєлгородщині працювало вороже "пе-ве-о", тож цілком імовірно, що росіяни самі збили повітряне судно.
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Особливості модифікації збитого Іл-76
У мережі обговорюють два реєстраційних номери літака, який міг впасти під Бєлгородом. Як зазначив експерт з авіації, обидва номери належать до стандартної модифікації Іл-76МД.
Іл-76МД (модифікований дальній)– модифікована версія Іл-76М. Посилена конструкція планера і шасі. Вантажопідйомність підвищена до 48 тонн.
"Борт випущений за радянських часів в Ташкенті. Жодних спеціальних переобладнань цих літаків не було. Чому я кажу “літаків”? Спочатку був один реєстраційний номер збитого літака, потім інший", – зауважив Романенко.
Згідно з бортовим номером, експерт з авіації зробив висновок, що збите повітряне судно – звичайний Іл-76 без жодної спеціалізації. Як зазначив Романенко, будь-який Іл-76 в однопалубному варіанті може перевозити до 145 піхотинців, а у двопалубному близько 225 осіб, або будь-які вантажі, адже це так званий рамповий військово-транспортний літак. Він здатний транспортувати великовагові концентровані вантажі, наприклад бойові машини піхоти, самохідні гармати.
Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо
- Міноборони Росії заявило, що у Бєлгородській області, яка межує з Харківською областю України, був збитий літак Іл-76. Пропагандисти звинуватили у катастрофі Україну.
- За даними країни-агресора, на борту перебували 65 українських військовополонених. У ГУР МО дійсно підтвердили інформацію про те, що 24 січня планувався обмін, проте він зірвався. Українська розвідка поки не має точної інформації щодо того, хто перебував на борту збитого літака.
- У ЗСУ підтвердили падіння літака та повідомили, що Іл-76 перевозив ракети С-300 зі Сходу. Володимир Зеленський взяв ситуацію щодо збиття літака під особистий контроль. Наразі деталі катастрофи з'ясовується.