В "Слуге народа" объяснили, что будет означать особый статус поляков в Украине

Сегодня, 19 июля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за особые гарантии для граждан Польши в Украине. Они вступят в силу после того, как за особый статус поляков проголосуют во втором чтении.

Об этом 24 каналу рассказала народный депутат Евгения Кравчук. Она отметила, что фактически этот закон зеркален тому, который Польша приняла 12 марта 2022 года относительно украинцев. Депутат назвала такой шаг символическим и очень правильным.

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Польша поддерживает Украину на всех уровнях

Евгения Кравчук поделилась, что несколько раз была в Польше на уровне воеводств и общалась с местными властями. По ее словам, когда мы говорим о поддержке Украины Польшей, речь идет не только о правительственных программах, но и о поддержке на всех уровнях.

"От людей, которые просто приходили, помогали, оставляли на границе детские коляски и детское питание и шли волонтерами, до местной власти, которая также тратит средства местного бюджета, и центральной власти", – отметила она.

Что будет предусматривать особый статус поляков

Сегодня за особые права и возможности для поляков проголосовали более 320 депутатов, а это больше, чем конституционное большинство. Следовательно, Евгения Кравчук не сомневается, что и во втором чтении украинские депутаты проголосуют за него.

После этого поляки в Украине смогут претендовать на:

право пребывания на территории Украины 18 месяцев,

образование в высших учебных заведениях,

доступ к медицине,

социальные выплаты и прочее.

Это очень важный символический жест, ведь поляки фактически открыли для нас свои сердца, границы, кошельки. Мне кажется, что мы должны быть благодарны хотя бы на уровне законодательства,

– считает нардеп.

Она подчеркнула, что большинство этих льгот, вероятно, и не будут нужны, но дружественные Украине поляки должны знать, что у них есть надежные партнеры, которые готовы не только принимать помощь, но и помогать в ответ.

Евгения Кравчук рассказала об особых гарантиях для поляков в Украине: смотрите видео

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