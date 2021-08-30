Остались сутки: США не прекращают эвакуацию своих людей из Афганистана – Голос Америки

Талибы объявили, что 31 августа – последний день, когда другие государства смогут эвакуировать своих граждан.

Штатам осталось эвакуировать порядка 300 своих граждан. Служащие активно работают над тем, чтобы люди добрались до аэропорта, откуда уже могут вылететь из Афганистана.

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Удастся ли продолжить эвакуацию после 31 августа – неизвестно. Дело в том, что "Талибан" очень заинтересован в том, чтобы взять под контроль аэропорт. Пентагон заявил, что за последние несколько дней удалось эвакуировать более 100 тысяч человек.

Угроза террористических атак в Кабуле остается высокой. Там уже раздалось несколько взрывов.

Героическая спецоперация украинцев в Афганистане

Украинские спецслужащие помогли вылететь из Афганистана 19 переводчикам. Дело в том, что люди не могли добраться до аэропорта. Украинцы рискнули жизнью и решили идти за ними в город, чтобы сопровождать до аэропорта. Спецоперация удалась только им, теперь спасенные люди считают их героями.

Встреча Зеленского и Байдена

Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне перенесли на 1 сентября. Как известно, дату переносили уже дважды. Впервые ее планировали на 30 августа, позже – на 31 августа.

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Ограничения на въезд граждан США в ЕС

Европейский Союз заявил, что ограничивает необязательные путешествия из США. Все из-за роста количества случаев COVID-19. Стоит отметить, что отдельные страны ЕС могут вводить свой порядок въезда граждан США.

Выпуск программы "Голос Америки" за 30 августа: смотрите видео