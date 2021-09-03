Останавливали из-за обстрелов: курсирование поездов в прифронтовую Авдеевку восстановили

3 сентября 2021 , 15:19
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Источник:

Укрзализныця

Из-за опасности, которая подстерегала в прифронтовом городе, 28 августа на движение поездов наложили ограничения. 3 сентября движение поездов в Авдеевку полностью восстановили.

Ограничения ввели после того, как пророссийские боевики обстреляли инфраструктуру Авдеевки. 8 украинских воинов получили ранения.

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Ограничение отменено с 4 сентября на такие поезда:

  • №136/135 Киев – Авдеевка,
  • №825/826 Днепр – Авдеевка
  • пригородные поезда.
Обратите внимание! С 28 августа по 3 сентября из-за обстрела с неподконтрольной территории поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 — до станции Очеретино

Что известно об обстреле Авдеевки

Автор: Ірина Пундор