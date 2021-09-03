Останавливали из-за обстрелов: курсирование поездов в прифронтовую Авдеевку восстановили

Из-за опасности, которая подстерегала в прифронтовом городе, 28 августа на движение поездов наложили ограничения. 3 сентября движение поездов в Авдеевку полностью восстановили.

Ограничения ввели после того, как пророссийские боевики обстреляли инфраструктуру Авдеевки. 8 украинских воинов получили ранения.

Ранее Россия не хочет, чтобы США усилили военную поддержку Украины, – Гармаш об обстрелах в Авдеевке

Ограничение отменено с 4 сентября на такие поезда:

№136/135 Киев – Авдеевка,

№825/826 Днепр – Авдеевка

пригородные поезда.

Что известно об обстреле Авдеевки

28 августа оккупанты открыли огонь по Авдеевке.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра.

Ранения получили 8 украинских защитников.

Украинские правоохранители расследуют атаку и считают ее самой жесткой с 2018 года.

С 28 августа по 3 сентября из-за обстрела с неподконтрольной территории поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 — до станции Очеретино