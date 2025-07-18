Их уже хотели украсть, – мэр Львова об останках агентов НКВД, которые готовы обменять на бойцов ВСУ

Во Львове 16 июля 2025 года была завершена эксгумация захоронений на Холме Славы советского оккупационного периода. Среди 355 найденных останков есть имена людей, которые могут заинтересовать российские власти.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что можно было бы обменять останки тел советских военных и сотрудников НКВД на украинских защитников. Власти России ранее уже присылали письма в Украину относительно останков людей, которые были похоронены в городе.

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Почему России нужны останки агентов НКВД?

Во Львове были найдены останки агента НКВД Николая Кузнецова и советского майора Степана Путина.

Прах Кузнецова несколько раз пробовали украсть. Были решения судей, были письма от властей России относительно этих останков. Он им нужен. Это один из их символов,

– сказал Андрей Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что в городе готовы обменять остатки этих тел, однако с условием, что украинские защитники вернутся домой.

Останки Путина и Кузнецова находятся под особым наблюдением, чтобы не было рецидивов.

К слову, во Львове планируют перенести часть советских захоронений с Холма Славы на Голосковское кладбище. Городской совет получил на это разрешение от Министерства культуры, а работы будут выполнять подрядчики по заказу музея "Лычаковское кладбище".