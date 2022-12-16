Россия физически уничтожает украинские города и села: Зеленский назвал путь, как это прекратить
Владимир Зеленский рассказал, как прекратить постоянные российские обстрелы. Но этого не получится сделать самостоятельно без помощи других стран.
Во время обращение 15 декабря Владимир Зеленский рассказал, что россияне бросают в наступление все, что видят. При этом они бесперебойно обстреливают украинские города, сообщает 24 канал.
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Как остановить Россию
Владимир Зеленский сообщил, что единственный путь, как прекратить российский террор – вытеснить оккупантов с территории Украины. Также необходимо продолжать давление на Россию и постоянно искать новые способы привлечь к ответственности всех причастных к российской агрессии:
- каждого российского террориста,
- каждого российского олигарха, помогающего стране-террористке,
- каждого пропагандиста,
- русских чиновников.
Сегодня погибла волонтер Красного Креста
За эти сутки Россия более 16 раз обстреляла Херсон и так каждый день. Во время очередного российского обстрела города снаряд попал в пункт помощи Красного Креста, в результате чего погибла волонтер-парамедик.
Также, как и каждый день, сегодня враг снова обстреливал общины Харьковской области и населенные пункты Донбасса.
Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких построек, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны.
– сказал президент.
Он поблагодарил всех, кто воюет на фронте, в частности, на Донбассе и Юге, держит границу, защищает наше небо и граждан и работает для Украины.