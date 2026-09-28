Об этом в эфире 24 Канала рассказал научный сотрудник Европейского центра политики Роман. По его словам, именно прямое или опосредованное сотрудничество с этими двумя странами позволяет Москве до сих пор держать свою военную машину на плаву. Запад должен убедить их в том, что действия россиян представляют глобальную угрозу для всего мира.

К слову. Полную версию интервью с Андреасом Умландом читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Почему нейтральным странам невыгодна война

Эксперт пояснил, что сейчас мировой порядок в целом играет на руку государствам, которые воздерживаются от прямого осуждения агрессии. Однако затянувшиеся боевые действия неизбежно приведут к разрушению этой системы.

Но если Россия продолжит эту войну, мы можем получить иной мировой порядок, и это будет во вред странам, доминирующим сейчас,

– Умланд, научный сотрудник Европейского центра политики.

Особое внимание он уделил разрушительным последствиям действий Кремля для международного права и системы ООН. Самой большой проблемой остается нарушение режимов нераспространения оружия массового уничтожения. Сложилась абсурдная ситуация, когда действующие правила позволяют агрессору обладать ядерным арсеналом, но строго запрещают это делать Украине, что дает Москве огромное преимущество.

Давление на Кремль усиливается

Напомним, ранее мы писали, что лидеры Китая и Индии уже начали оказывать давление на российского диктатора ради скорейшего урегулирования конфликта. Как уже сообщалось на нашем сайте, Пекин и Нью-Дели несут серьезные экономические потери из-за нестабильности в Черном море, поэтому ищут рычаги влияния для прекращения боевых действий. В то же время аналитики предупреждают, что даже гипотетическое замораживание фронта или захват Донбасса не остановит захватнические аппетиты врага.