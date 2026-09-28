Про це в ефірі 24 Каналу розповів науковий співробітник Європейського центру політики Роман. За його словами, саме пряма чи опосередкована співпраця з цими двома країнами дозволяє Москві досі утримувати свою військову машину на плаву. Захід має переконати їх у тому, що дії росіян несуть глобальну загрозу для всього світу.

До слова. Повну версію інтерв'ю з Андреасом Умландом читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Чому нейтральним країнам невигідна війна

Експерт пояснив, що зараз світовий порядок загалом грає на користь держав, які утримуються від прямого засудження агресії. Однак тривалі бойові дії неминуче призведуть до руйнування цієї системи.

Але якщо Росія продовжить цю війну, ми можемо отримати інший світовий порядок, і це буде на шкоду країнам, що домінують зараз,

– Умланд, науковий співробітник Європейського центру політики.

Окрему увагу він звернув на руйнівні наслідки дій Кремля для міжнародного права та системи ООН. Найбільшою проблемою залишається порушення режимів нерозповсюдження зброї масового знищення. Склалася абсурдна ситуація, коли чинні правила дозволяють агресору володіти ядерним арсеналом, але суворо забороняють це робити Україні, що дає Москві величезну перевагу.

Тиск на Кремль посилюється

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідери Китаю та Індії вже почали тиснути на російського диктатора заради швидкого врегулювання конфлікту. Як вже повідомлялося на нашому сайті, Пекін та Нью-Делі зазнають серйозних економічних втрат через нестабільність у Чорному морі, тому шукають важелі впливу для зупинки бойових дій. Водночас аналітики попереджають, що навіть гіпотетичне замороження фронту чи захоплення Донбасу не зупинить загарбницькі апетити ворога.