Командир "Ахиллеса" ответил, насколько остановка передачи разведданных США усложнит работу

США приостановила обмен разведданными с Украиной. Украина имеет отечественные альтернативы, впрочем действия США усложняют работу ВСУ.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала отметил, что Украина не всегда получала разведывательные данные от США во время полномасштабной войны. Были периоды, когда развединформации было критически мало, но Силы обороны продолжали выполнять боевые задачи и удерживать врага на линии боевых столкновений.

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"Усложняет ли это нам работу? Да, усложняет. Сильно ли сильно? Достаточно сильно. Но сможем ли мы противостоять врагу? Да, сможем и противостоим. Кроме фактической разведки от наших партнеров и союзников, Украина имеет свои разведывательные органы", – сказал Юрий Федоренко.

Что поможет Силам обороны

Он добавил, что разведданные Украины позволяют получать информацию благодаря агентурной сети в России. Федоренко подчеркнул, что ВСУ отслеживают и знают, как враг будет действовать, какие его ориентировочные планы и перспективы.

Вы знаете о ряде деятелей, которые предали украинский народ и стали пропагандистами, переехав в Россию после начала полномасштабной войны. Как и о том, что часть этих людей, в частности те, кто совершал преступления против Украины и украинцев, была ликвидирована непосредственно на территории России. Поэтому руки у нас и у наших спецслужб достаточно длинные. Достанем до каждого,

– сказал Федоренко.

Он добавил, что есть положительные достижения Украины. В частности, политические договоренности, которые позволили наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, заставили вражескую авиацию маневрировать.

Кроме этого, Силы обороны применяют ударные беспилотники, которые Украина научилась изготавливать, масштабировать и эффективно использовать против врага.

Неизменные цели

Ряд целей у России остается неизменным. Например, базы по переработке нефтепродуктов.

Они никуда не денутся, продолжат работать, наполняя российский бюджет "нефтедолларами". Однако часть из них находится на ремонте после многочисленных ударов Сил обороны. Поэтому эти базы, как были, так и будут оставаться нашими мишенями. Мы как били, так и будем бить,

– сказал Федоренко.

Он пояснил, что относительно военных объектов и целей российская агентура и несознательные россияне часто помогают ВСУ понять, где именно находится враг и где он маневрирует.

Он также призвал украинцев не освещать информацию о расположении или маневры Сил обороны, снимать военную технику, места дислокации и тому подобное.

Есть ситуации, когда власть вынуждена публиковать фотографии мест прилетов. Это нужно, в частности, для фиксации преступлений России против человечности. Однако в отношении объектов энергетической инфраструктуры и других критически важных целей не стоит публиковать их фото. Противник часто корректирует огонь именно с помощью постов, которые украинцы публикуют после обстрелов.