Без боеприпасов и дронов не останемся: командир прокомментировал приостановление помощи США

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине. Однако Штаты – не лидер по предоставлению вооружения нашему государству.

Также есть много факторов, благодаря которым ВСУ не останутся без дронов, снарядов и так далее. Это 24 Каналу озвучил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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"Штаты – не топ-лидер в военной помощи Украине. Все-таки надо всегда делать акцент на собственное производство. Это все максимально сложно, потому что дается нам высокой ценой", – сказал он.

Украина сделала выводы

Юрий Федоренко отметил, что впервые Украина осталась без помощи США в 2023 году, это продолжалось примерно полгода. Это дало предпосылки России занять соответствующие рубежи, которые были им максимально выгодны.

Однако тогда у Украины не было понимания, что так может произойти. Также не было альтернативы, как выходить из такой ситуации. Сделав выводы на всех уровнях, как на военном, так и на военно-политическом, наше государство получило дополнительные возможности по поступлению боеприпасов с помощью стран Европы. Украина усилила производство дронов как разведывательных, так и ударных.

Также интенсивность поддержки европейцев после фактически публичного обнародования позиции США существенно пошла вверх. Поэтому без боеприпасов и дронов мы не останемся. Все будет хорошо. Сложно, но точно этот вызов мы сможем пройти. Потому что сделали выводы из предыдущего периода,

– подчеркнул командир.

По его словам, в 2023 году непоставка Штатами необходимого количества снарядов играла гораздо более сложную роль для Украины, чем это происходит сейчас.

Напомним, советник по нацбезопасности президента США Майкл Уолтц заявил, что Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления поставок военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и "приняты меры укрепления доверия".