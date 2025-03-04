Запас прочности есть на полгода, ищем альтернативы, – Вениславский об остановке помощи от США

США 3 марта приостановили военную помощь Украине. После этого комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки провел закрытое заседание, на котором обсудил негативный сценарий по этому поводу.

Сейчас идет поиск альтернатив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий нардепа, члена оборонного комитета Рады Федора Вениславского для РБК-Украина.

Смотрите также Трамп приостановил военную помощь, чтобы Зеленский признал вину за ссору, – CNN

Украинский ВПК способен нивелировать угрозы и риски

Так или иначе, из-за ограничений ситуация значительно усложнится. Некоторые системы ПВО и высокоточные РСЗО большой дальности могут поставлять только Штаты.

Поэтому сейчас идет поиск альтернативных источников получения критически важного оружия.

В первую очередь внимание обратят на обеспечение украинской ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак.

По словам Вениславского, сейчас Украина без системной поддержки США имеет запас прочности примерно на 6 месяцев.

Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают – и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет – над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять,

– сказал он.

Нардеп также отметил, что украинский военно-промышленный комплекс за 3 года стал способным "существенно нивелировать угрозы и риски".