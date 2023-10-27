Будет править, пока не закончатся двойники, – Жданов о вбросе "смерти" Путина

В сети распространяют информацию, что российский диктатор Владимир Путин якобы "умер". Пока нет никаких подтверждений этому. Однако, если это произойдет, западные разведки об этом узнают.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в США есть ДНК настоящего Владимира Путина.

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"В США есть ДНК настоящего Путина, который еще на первых каденциях своего президентства совершал зарубежные визиты. Если бы это произошло, думаю, западные разведки уже дали бы какие-то сигналы. Однако подождем реакцию западных политиков на это сообщение", – отметил он.

Решение принимает "коллективный Путин"

Олег Жданов отметил, что у Путина проблемы со здоровьем уже давно. Поэтому решения в России давно принимает "коллективный Путин", а главным является глава совбеза России Николай Патрушев. Однако в случае смерти Путина в Кремле продолжат держать легенду с помощью двойников диктатора.

Путин заболел не вчера. На мой взгляд, там уже давно коллективный Путин принимает решение. Скорее всего, главным в этом коллективе есть Патрушев. Он будет диктовать дальнейшую как внешнюю, так и внутреннюю политику России. Возможно, Путин будет править, пока не закончатся двойники,

– считает военный эксперт.

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