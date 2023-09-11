С апреля считался пропавшим без вести: на фронте погиб воин со Львовщины
11 сентября 2023, 07:29Читати новину українською
Источник:Солонковское территориальное общество
На фронте погиб украинский военный со Львовской области Остап Замасло. Ему навсегда осталось 28 лет.
Остап был на фронте всего 5 дней. Еще 17 апреля он исчез и с тех пор считался пропавшим без вести.
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Что известно о погибшем бойце
Остап Замасло был в составе 60-й ОМБр. 12 апреля он и его собратья вошли в Бахмут, а 17 апреля мужчина исчез.
На днях экспертиза ДНК подтвердила родителям, что их сын, Герой украинского народа, погиб. Он пробыл всего пять дней на фронте, как же больно!
– рассказали в Солонковской территориальной общине.
У Остапа остались мама Арина, папа Андрей и 10-летняя сестра Виктория.
Погибший Остап Замасло / фото Солонковское общество
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