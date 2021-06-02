Оставь в покое свой народ, – глава МИД Литвы призвал Лукашенко уйти в отставку

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в твиттере обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он призвал "белорусского диктатора" уйти в отставку.

Ландсбергис убежден, что Лукашенко сделал из Беларуси "тюрьму для 10 миллионов людей". И, вне всякого сомнения, должен уйти.

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Глава МИД Литвы эмоционально обратился к Лукашенко

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку.

Белорусский диктатор Лукашенко не удовлетворился даже более 400 политическими заключенными. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов людей,

– написал Ландсбергис.

"Не надо даже применять 10 казней", – добавил он, намекая на 10 казней египетских, описанных в Библии. Эти казни постигли египтян за отказ фараона освободить из рабства народ евреев.

"Уйди – и оставь в покое свой народ!" – эмоционально подытожил глава МИД Литвы.

Главное, что следует помнить о ситуации в Беларуси