Оставил семью, бизнес и пошел защищать Украину: история добровольца Олега Крупы

Олег Крупа был активным участником Майдана. Там на киевских улицах он получил серьезные травмы. Это не остановило мужчину, наоборот – добавило азарта идти на восток, чтобы защищать свою Украину. Еще в 2014 году он пошел служить добровольцем. Дома остались жена, дети и бизнес. Годы прошли, однако военный не прекращает ездить на фронт до сих пор.

О своем пути на передовую, мотивации защищать родную землю, болезненные моменты в войне и планы на будущее 57-летний львовянин Олег Крупа ("Сабат") рассказал 24 каналу в рамках проекта "Цена мирного неба".

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Кому-то нужно объяснять, почему следует любить родную землю, зачем бороться за нее, какие последствия имеет равнодушие и позиция "я же вне политики, меня это не касается". Часть тех, кто якобы считает себя украинцами, нужно учить патриотизму.

Однако есть и такие, кто уже рождается с огромной любовью к Родине, у них внутри горит огонь неравнодушия, который позволяет делать мир вокруг немного лучше. Таких не нужно просить, убеждать, что-то объяснять, они знают, что есть высшая цель, и зовется она "Украина". В критический момент они берут оружие в руки, оставляют на косяках свои личные интересы и идут в бой.

Майдан – первый шаг борьбы за Украину

Господин Олег был активным участником Евромайдана. В столицу отправился, услышав с экрана телевизора рассказы Русланы Лыжичко об избиении студентов.

Я оставил жену, взял рюкзак и поехал на Майдан. Там я был с 11 декабря,

– вспомнил мужчина.

Прибежищем стал Старосамборский шатер, ведь именно в этом городе на Львовщине активист длительное время жил и учился. Впоследствии Олег стал командиром боевки, в составе которой было 10 – 15 человек. "Сотней мы не были, были таким маленьким взводом. Бегали, прыгали, защищали", – добавил он.

А дальше мирную борьбу и подъем изменила жестокая реальность. 19 января стало черным днем для мужчины – его сильно, почти до смерти избили титушки.

У меня было несколько переломов рук, ребер, ног, пальцы были обрублены. А еще – проломанный череп, выбиты 9 зубов. Титушки издевались, как могли,

– рассказал он.

Таких мирных активистов, которых беспощадно избили в тот день, было не менее 24.



Крупа был активным участником Майдана / Фото Олега Крупы

Попытки попасть на войну

нападавших до сих пор не приговорили. Олег Крупа периодически ездит в Киев, рассказывает, как выглядели те, кто бил его, какие удары они наносили. Мужчина надеется, что когда-то будет и политическая воля, и решимость правоохранительных органов, которые дадут возможность все-таки привлечь виновных в преступлениях против Майдана к ответственности.

Реабилитация после тяжелых травм длилась примерно полгода. Придя в форму, Олег начал искать пути, как попасть на Донбасс.

Наши ребята уже гибли в Иловайском котле, наши ребята стояли в Донецком аэропорту, а я в то время бегал по военкоматам,

– отметил он.

Олег Крупа – офицер еще со времен Советского Союза. Поэтому хотел на фронт попасть официально – через военкомат. Однако там возникли проблемы – мужчине заявили, что его дела нет: "И до сих пор моего дела там не нашли, хотя я имею на руках военный билет, где четко написано, что я офицер".

Далее он бросился в батальон "Днепр-1". Там его заявку приняли и сказали: "300-ый в очереди". Интересно, что в то время этот батальон насчитывал именно столько воинов.

"Я тогда прикинул – это же весь батальон выбить должны, только тогда моя очередь дойдет. Так и война закончится, а я не успею повоевать", – продолжил мужчина.



Попасть на фронт Олег Крупа хотел с первых дней войны / Фото Олега Крупы

Следующей дверью, в которую он постучал, был батальон "Правого сектора". Руководство согласилось взять его в свои ряды, но поставило условие: нужно пройти военную подготовку.

Я ответил: без вопросов. Военную подготовку прохожу даже рядовым, главное попасть на фронт, потому что надо защищать Украину,

– заявил тогда воин.

5 сентября 2014 года Олег попал на подготовку в Коростов Сколевского района Львовщины. Там в течение 3 месяцев готовили спецназ – диверсионную разведывательную группу.

Отбирали, по словам добровольца, только самых лучших "Из 200 человек остались 15. Я прошел отбор. Меня назначили командиром подразделения".

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Поддержка родных

Все это время Олега Крупу поддерживала его жена, с которой ему, как он сам заявляет, очень повезло: "Я очень рад, что жена умная. Она понимает меня и поддерживает. Женщина выросла в семье, где ее деды воевали в УПА, так же как мои деды. Она врожденная патриотка Украины".

Поэтому на заявление господина Олега о желании идти на фронт ответила: "Хорошо, я тебя буду ждать". Конечно, она переживает, боится, не сомневается мужчина, однако одновременно и понимает, что есть в жизни высшая миссия, чем просто сидеть дома смотреть телевизор". Поддержку он чувствует и от детей.



Мужчина попал в добровольческий батальон "Правого сектора" / Фото Олега Крупы

Вот он – желанный фронт

22 декабря Олег Крупа вместе со своим подразделением, в который входили 16 воинов, попал на территорию АТО вблизи Мариуполя. Среди бойцов были очень разные люди – старшие мужчины и студенты, которые даже родителям не сказали, куда пошли.

Первые мои боевые задачи были в селе Чермалык, что на Донетчине, а потом – в Широкино. Всякое было – и очень тяжелые бои, и страшные потери,

– признался боец.

Дальше – Пески, Авдеевка. В конце концов, каких населенных пунктов только не было. Олег шутит, что Донбасс знает значительно лучше, чем Львовщину, особенно сельские дороги.

Активное участие в боевых действиях мужчина принимал до 2018 года. Однако на Восток ездит до сих пор – ежегодно на несколько месяцев, чтобы помочь украинским защитникам сделать ротацию. В этом году в течение более чем 3 месяцев был в селе Зайцево, что возле Торецка.

Война – это не поехать на сафари, чтобы пострелять оленей, это постоянный тяжелый физический труд,

– подчеркнул боец.

Например, весной падали сильные дожди, вода стояла по колени. Было много воды в окопах и бойцы весь день находились в липкой размокшей глине: "А как копать в Донецкой земле окопы трудно – после слоя чернозема идет славень спрессованный, чуть ли не бетон. Его надо толочь и толочь".

Мужчина объяснил, что это не "выкопал один раз – и имеешь", форму окопов нужно постоянно поддерживать и расширять, чтобы воинам было где отступить.



Мужчина стал командиром подразделения / Фото Олега Крупы

Самое страшное на войне – терять близких

Война, это всегда страшно, говорит Олег Крупа, ведь она означает терять собратьев, друзей, видеть, как они умирают прямо на твоих глазах. На фронте все сменяют секунды: еще мгновение назад твой товарищ был жив, в следующее – его уже нет.

Страшно, когда видишь, как человек себя бережет на фронте, ходит в бронежилете, каске, выполняет все нормы, все, что предусмотрено – и погибает,

– делится Олег.

В один из таких трагических моментов мужчина потерял 23-летнего племянника: "Возле него разорвался миномет. У него был бронежилет и каска, и ни один осколок не попал в них, все ушли в незащищенные части тела".

Таких случаев много. Но на все воля Божья, уверен воин, ведь Господь определяет, кому нужно умереть и как, а кто еще должен жить: "Там, на войне мы все фаталисты, как были наши предки, казаки. Если ты должен умереть сегодня, то так и будет, ты захлебнешься в ложке воды, а как должен жить – то ничто этому не помешает".

К счастью, есть и примеры действительно удивительных моментов. Во время одной из атак вражеский снайпер стрелял по бойцу: "С расстояния 600 метров целился в лоб и попал в него". Но воин в тот момент держал бинокль, и пуля попала в железную его часть. Парень обошелся 1 выбитым зубом и несколькими синяками.



У военного были случаи, когда только чудо помогало выжить / Фото Олега Крупы

Чудом уцелеть удалось однажды и самому Олегу Крупе. Все случилось в Широкино. Мужчина находился за 2-этажным домом под навесом, когда к нему прилетела мина.

Она коснулась поверхности в 2 метрах передо мной. Мина залезла в асфальт и не разорвалась,

– вспомнил военный.

На войне много страшного, например, когда по тебе бьет крупная техника или же когда летит снаряд 152-го калибра. В такие моменты земля под ногами трясется. "Тогда ты не знаешь, куда спрятаться, тебе вообще некуда идти. Если попадает такой снаряд – то все, конец", – подчеркнул Олег Крупа.

По его немалому опыту на фронте бывало всякое – и танковые обстрелы, и снаряды пролетали прямо над головой.

Но страх надо иметь, не сомневается боец, ведь в его отсутствие не начнешь прятаться, переживать за свою жизнь. Он необходим для самосохранения.



Доброволец периодически ездит на фронт и до сих пор / Фото Олега Крупы

Война – дом, и снова по кругу

Олег Крупа радуется, что оказался в добровольческом батальоне. Схема работала и продолжает работать так: бойцы примерно 2 месяца воюют на передовой, тогда едут или домой, или на базы. Их "Правый сектор" имеет много, в том числе и на территории Операции Объединенных сил. Там можно отдохнуть, переждать, пройти психологическую подготовку.

Есть врачи, волонтеры, которые могут при необходимости помочь. Никто не заставляет людей постоянно сидеть и не вылезать из окопа,

– подчеркнул доброволец.

Он понимает, что воинам, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины труднее: "Там военный заезжает в одно место на линию фронта и остается на нем в течение 6 – 9 месяцев. Они закопались, стали и более чем полгода живут в окопах".

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Возвращение на мирную землю

И вот проходят эти месяцы – воины возвращаются на мирную землю.

Там на них смотрят как на изгоев. Люди говорят: а мы вас не посылали, а почему вы туда ехали,

– добавил украинский защитник.

И те, у кого нет психологической подготовки, тяжело переносят этот период. Добровольцам, по словам Олега Крупы, в этом легче.

Мужчина, возвращаясь с передовой, уже заранее знает, что его ждет. "Водители маршруток в глаза будут говорить, что я купил свое удостоверение УБД, заявлять, что они меня не просили ехать воевать. Я психологически готов, поэтому и легче это переношу", – объяснил он.

А менее стойкие, бывает, срываются, проявляют агрессию, когда к ним относятся пренебрежительно. В целом отсутствие поддержки может иметь фатальные последствия.



Будни на войне / Фото Олега Крупы

Возвращаясь еще раз к самому страшному на войне, Олег отметил самое болезненное для него.

Когда ты прошел и Крым, и Рым, и медные трубы, выкопал километры окопов, отстреливался от диверсионных групп, а тогда вернулся домой – и сдался,

– пояснил мужчина.

Хуже всего – когда сдают нервы, когда переполняют эмоции, когда их негде деть. Трагедия – остаться лицом к лицу со своими переживаниями и ценностями, которые даже самые близкие считают неутешительными, неважными.

Один из собратьев господина Олега свел счеты с жизнью: "У него не было поддержки от жены, детей, родных и близких. Мне очень тяжело это было пережить. Потому что не могу понять, почему так: если хочешь умереть, то езжай на фронт, вылезь, пусть у тебя снайпер выстрелит, и для родных будешь героем".

Однако, к сожалению, так уж случилось. И еще более глубокое сожаление вызывает то, что это не единичный случай. Самоубийство как выход выбирают и добровольцы, и военные ВСУ. Воин считает, что этому могли бы помочь психологи, но бойцы не часто к ним обращаются, да и не всегда имеют то, что самое важное в такой ситуации – желание жить.

Война закончится только со смертью Путина

В 2014 – 2015 годах, считает Олег Крупа, армии было очень тяжело во всем – вооружении, питании, и самое важное – не было людей. Именно добровольцы и волонтеры помогли поднять украинскую армию в начале войны.

Теперь, убежден военный, бойцы очень мотивированы: "Они пришли защищать Украину, знают, за что воюют".

Касательно завершения войны, то это, на взгляд мужчины, возможно только после смерти лидера страны-оккупанта Владимира Путина: "Потому что реально нам украинцам выиграть ту войну невозможно, мы же воюем против России. Мы не можем победить просто физически, у них армия в 10 раз больше нашей".

Кроме того, для того, чтобы на Востоке перестали стрелять, нужна и политическая воля украинской власти. "Если мы будем отводить войска и не стрелять, то войну так не выиграем", – объяснил Крупа.



Украинцы борются, но войну может завершить только Россия / Фото Олега Крупы

"Вата" есть везде – и на Донбассе, и во Львове

Олег убежден, что местное население на Донбассе, как и везде, разделено на 3 категории – те, которые за Украину, те, которые за Россию, и третья категория – ватное население, которое клонится в ту сторону, куда ветер дует: "Завтра придут украинцы, я буду украинец, послезавтра москали – буду с ними".

У добровольца есть товарищ в Чемарлыке, местный жителе. Село расположено на линии фронта, в нем посреди улиц вырыты окопы. Местные власти там пророссийские, 80% мужчин воюют на стороне оккупантов. В то же время их женщины находятся с украинской стороны. Село живет более-менее мирно – "не будут стрелять же боевики по своим семьям".

Чтобы люди по всей стране становились более проукраинскими, с ними нужно разговаривать, людей нужно обучать, давать им правильную информацию,

– подчеркнул Олег.

Ведь "многим "95 квартал" и "Сваты" – интереснее, чем документальный фильм". Еще со школы, подытожил мужчина, детям нужно рассказывать, кто герой, а кто – враг и вор, прививать любовь к правильным вещам.



Доброволец много выложил на войну из собственного кармана / Фото Олега Крупы

Цена мирного неба Олега Крупы

Олег родился в Челябинской области в бараке. Это такое деревянное одноэтажное сооружение длиной в 30 – 40 метров. Посередине коридор, вокруг него – нары. Малым он на велосипеде ездил по этому коридору.

Я не хочу, чтобы мои дети попали в Сибирь, чтобы рожали в бараках. Не хочу, чтобы они видели, как первый снег падает, а на следующий день он становится черным, потому что вокруг шахты. Я хочу, чтобы дети жили в европейском государстве, чтобы они не видели того, что видел я, мои отцы и деды. Чтобы страна не была одной из самых коррумпированных в мире, чтобы мы свободно путешествовали.

То, что я воюю, я считаю правильным. Меня всегда спрашивали: почему ты туда поехал. Ты же бизнесмен, имеешь дом, 2 авто, мотоцикл и многое другое. Дело не в деньгах. Наоборот – я столько денег из дома вынес. 20 тысяч долларов только потратил на оружие, на тепловизоры, чтобы моя группа была обеспечена всем необходимым.

Дело в том, я чувствую, что я нужен там. Кроме того, это, пожалуй, семейное. У меня деды воевали в УПА. Я знаю, за что я воюю, я знаю, за что это делали мои предки. Это у меня в генах заложено – воевать. Еще с детства я чувствовал себя воином.

Олег Крупа занимался столярным производством – двери, окна. Бизнес имел со своим братом в Старом Самборе. Там был и цех, и рабочие. Однако когда началась Революция Достоинства, мужчина оставил все брату. Теперь у него маленькая мастерская у себя дома. Кроме того, работает в группе быстрого реагирования в частной охранной фирме. Так совмещает официальную работу и поездки на фронт.

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!