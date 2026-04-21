Мы не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли, – Мельник в ООН о Донбассе

В понедельник, 20 апреля, прошло заседание Совета Безопасности ООН. На нем постпред Украины при ООН Андрей Мельник рассказал о колоссальных потерях России на фронте при минимальных территориальных достижениях.

Он также отметил, что страна-террористка пытается достичь своих целей, используя дипломатическое давление и ультиматумы. Она, в частности, требует выхода ВСУ с Донбасса, но этого не будет. Об этом передает Укринформ.

Что сказал Мельник о Донецкой области?

Россия требует вывести украинские войска из Донецкой области, чтобы начать переговоры. Но Андрей Мельник отметил, что Украина отвергает любой тип ультиматума.

Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан,

– подчеркнул он.

Мельник отметил, что заявления Кремля по захвату Донецкой области бессмысленны. Ведь Россия – это самая большая страна планеты. Ее площадь 17,1 миллиона квадратных километров. А 6 тысяч квадратных километров Донетчины – это лишь 0,03% от ее территории.

Несмотря на это Москва продолжает утверждать, что мир якобы зависит от украинских уступок.

"Действительно ли кто-то верит в эту сказку? Мы – нет", – отметил украинский постпред.

К слову, президент Зеленский заявил, что добровольный выход украинских военных с территорий Донецкой и Луганской областей будет стратегическим проигрышем для Украины.

Какие потери России?

Андрей Мельник в своем докладе отметил, что Украина воюет за свою Родину, а Россия "сжигает собственное население". Со времен Первой мировой войны ни одна армия, кроме российской, не платила так массово жизнями за незначительные территориальные достижения.

Потери врага составляют в среднем 254 военных на каждый квадратный километр.

Заметьте, во время советско-финской войны в 1939 – 1940 годов, по словам Мельника, цена человеческих жизней на квадратный километр была примерно в сто раз ниже.

Это сравнение иллюстрирует фундаментальную реальность этой войны: Россия достигает минимальных территориальных достижений за чрезвычайно высокую человеческую цену. Если умножить 6 тысяч на 254 погибших солдата на каждый квадратный километр, то чтобы захватить всю территорию Донецкой области, господин Путин должен был бы отправить на смерть по меньшей мере еще полтора миллиона солдат,

– сказал Мельник.

Такие цифры удвоили бы текущие потери России и общее количество достигло бы более 3 миллионов человек.

Постпред отметил, что хотя для Путина ценность жизни россиян "меньше копейки", такие потери были бы катастрофическими.

Мельник оценил, что при нынешних темпах попытка оккупировать всю Украину обошлась бы в более 122 миллионов убитых оккупантов.

Учитывая черепаший темп продвижения России, эта бесславная "победа" длилась бы около 183 лет,

– заметил он, добавив, что Путину никогда не удастся захватить Украину военным путем.

Украинский постпред отметил, что вместо этого Путин "скорее уничтожит саму Россию". А это принесет на российские территории экономический упадок, рост внутренних социальных потрясений и наконец территориальный распад.

