Что нужно сделать, чтобы россияне покинули Крым: военная сводка от Свитана

Россияне могут уйти из Крыма. Однако для этого нужно, чтобы у ВСУ было больше оружия, чтобы можно было еще больше "кошмарить" оккупантов на полуострове.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что решение россиян уйти из Крыма будет зависеть от сил и средств, которые есть в распоряжении ВСУ. Вечером 25 сентября оккупанты заявили о ракетной атаке на аэродром Бельбек.

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В Крыму более 150 военных объектов

Свитан отметил, что в Крыму есть более 150 военных объектов. Мы пока бьем по 1–2 в день. То есть интенсивность наших ударов пока ниже средней. В таких условиях россияне сами не уйдут с территории оккупированного полуострова. Надо Крым превратить в "огневой мешок".

Для этого ВСУ требуется больше средств. В частности, не десятки, а сотни крылатых ракет и ATACMS. Если ВСУ начнут поражать 15–20 военных объектов в Крыму ежедневно, тогда действительно россияне могут поставить задачу покинуть территорию Крыма самим.

Окружение Бахмута

Полковник запаса ВСУ отметил, что наши войска используют грамотную тактику деоккупации населенных пунктов. ВСУ не заходят в них, а обходят их с флангов, берут под контроль логистические пути. Тогда у оккупантов внутри этих пунктов армейских запасов пищи и снарядов хватает на 1,5–2 недели.

Так же ВСУ действуют и на Бахмутском направлении. Освобождение Бахмута – это не деоккупация города как такового. Россияне уничтожили его, превратили в руины, город непригоден для жизни. Это плацдарм для дальнейших действий. Сейчас заметны первые движения ВСУ к началу окружения города, так что оккупанты могут покинуть Бахмут еще до осенних дождей.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Контрнаступление не остановится осенью

Военный эксперт отметил, что Шойгу сможет выполнить приказ Путина – остановить контрнаступление ВСУ до октября. Однако это будет лишь по отдельным направлениям, и не потому, что российской армии что-то удастся, а потому что во время дождей движение усложнится.

Однако наши войска смогут двигаться дальше на Горловско-Донецком направлении. Так же форсировать Днепр можно в любое время года. И на Юге по песчаному грунту даже в сезон дождей двигаться можно. Свитан предполагает, что в этом году ВСУ точно перережут сухопутный коридор россиян в Крым.

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