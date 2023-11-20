ВСУ готовы воевать зимой: Ллойд заявил о наличии средств для достижения успеха

20 ноября Ллойд Остин прибыл в Киев с визитом. В ходе своей поездки глава Пентагона заявил, что наши военные готовы противостоять российским захватчикам зимой.

Соответствующее заявление министр обороны США сделал во время брифинга вечером 20 ноября, передает 24 Канал. Ллойд Остин добавил, что у наших военных есть необходимые средства для достижения успеха.

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Наши военные готовы к боевым действиям зимой

Я думаю, они (украинские военные – 24 Канал) готовы к боевым действиям зимой, и, конечно, они проделали большую работу в прошлом году,

– подчеркнул Остин.

Глава оборонного ведомства добавил, что поспособствует этому объявленный ранее последний пакет пособия на 100 миллионов долларов. В частности, потому, что в него входит зимнее снаряжение.

Так что да, у них есть все средства, которые им потребуются, чтобы добиться успеха в боях зимой. И я думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение – это продолжать давить, вести борьбу с врагом,

– подчеркнул Остин.

Прокомментировал поставки Taurus и F-16

Во время брифинга журналисты попросили Ллойда Остина прокомментировать заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса. Последний ранее заявлял, что поставки ракет Taurus не окажут влияния на ход войны.

Мы неоднократно говорили, что в таком конфликте, как этот, не существует "серебряной пули". Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, каким образом интегрируют эти силы и средства, чтобы потребовался результат на поле боя,

– считает Остин.

Следовательно, важно не наименование оружия, а способность использовать новейшее вооружение. В частности, речь идет об интеграции его в существующие в Украине системы, а также синхронизации с ними.

Глава оборонного ведомства убежден, что эффективность оружия с Запада на поле боя зависит от того, сможем ли мы "встроить" новейшие образцы в систему вооружения нашего государства. Это касается всего оружия, которое нам передают партнеры. И будет касаться F-16, которые сейчас овладевают нашими пилотами.