Где расположен заповедный остров Нестрига, над которым установлен контроль ВСУ: показываем на карте

Украинским воинам удалось установить контроль над островом Нестрига. Об этом 28 апреля заявил главком Александр Сырский. 24 Канал покажет, где расположен этот остров.

Ситуация на фронте сейчас обострилась, а обстановка изменялась динамично. Как заметил главком, отдельные позиции переходят из рук в руки несколько раз в течение суток. На двух направлениях украинские бойцы отступили на новые рубежи.

К теме Украинским защитникам удалось установить контроль над островом Нестрига, – Сырский

Что известно об острове Нестрига

На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига,

– написал Сырский около четырех часов дня.

Где расположен остров Нестрига: показываем на карте

Это один из многочисленных херсонских островов, поэтому о нем немного информации. Туристический сайт "ХерсON" указывает, что в Херсонской области более тысячи мелких островов, расположенных в устье Днепра. Местные называют их плавнями.

Остров Нестрига / Скриншот 24 Канала с Wikimapia

Что интересно, остров входит в состав Национального природного парка "Нижнеднепровский".

"Согласно функциональному зонированию территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в заповедную зону входят: острова Забыч, Бугаз, Козулихинский, Домахский, Нестрига, Красниковский, Гапский, Большой, Бакайский, Васильков", – говорится на сайте парка.

Остров Нестрига / Скриншот 24 Канала с DeepState

Какая ситуация на фронте

В соответствии с сообщением Сырского, на Юге, в Запорожской и Херсонской областях напряженная обстановка. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в Старомайорском районе, на Ореховском – в районах Работино и Вербового, на Херсонском же надеется выбить Силы обороны из Крынок. Но не имеет успеха ни на одном из направлений.

Россияне стремятся выйти на административную границу Луганской области, поэтому пробуют использовать преимущество в артиллерии и воздухе.

На Купянском направлении враг сосредоточился на селах Стельмаховка и Берестово. Имел там частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также оккупанты продолжают наступать на село Терны на Лиманском направлении, пытаются вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, но успеха в этом не имеют.

На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Успехов нет, его продвижение в этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении горячее всего в Ивановском и Часовом Яру. Россияне пытаются вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу Северский Донец – Донбасс.

Сложнее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, там продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты задействовали до четырех бригад и пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки – они пробиваются в Покровск и Курахово.

"Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативное преимущество получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны по этим направлениям, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность", – написал Сырский.