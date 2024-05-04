Враг не оставляет попыток захватить Нестригу и продвинуться возле Крынков: какая ситуация на Юге

Российские оккупанты не прекращают попыток выбить Силы обороны Украины с позиций на Юге. Однако вражеские попытки штурмов острова Нестрига и местности в районе села Крынки потерпели неудачу.

По информации начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, российские войска безрезультатно пытались взять под контроль остров Нестрига и Крынки. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Фронт: какова ситуация на Юге Украины

Плетенчук отметил стратегическое значение острова Нестрига, что взяли под контроль украинские защитники. Он является важной точкой для контроля над рекой Днепр, что помогает обеспечивать преимущество на воде в этом районе.

Что касается Нестриги, то вчера (3 мая – 24 Канал) было две попытки штурмов. Этот остров по своей площади больше, чем два ближайших населенных пункта: Кизомыс и Велетенское,

– сказал Плетенчук.

Для украинских защитников было очень важно занять остров Нестрига, и теперь для того, чтобы подобраться к нашим населенным пунктам, враг должен преодолеть открытую площадь – то есть реку. Это делает его уязвимым.

Где остров Нестрига в устье Днепра, который взяли под контроль ВСУ: смотрите на карте от DeepState

на южном фронте ситуация остается стабильной, нет признаков формирования наступательных группировок со стороны российских оккупантов. По словам Плетенчука, нет и резких изменений в состоянии и положении количества сил противника.

Прошедшие сутки были достаточно напряженными. Что касается только Крынков, там было 7 штурмов, все они были отбиты, и враг был вынужден отойти с потерями, успеха не имел,

– добавил представитель Сил обороны Юга.

По данным командования ВСУ, на Юге в течение суток было выполнено более 700 огневых задач, что привело к поражению более 600 целей, в частности вражеских укреплений и позиций.

Что происходит в районе Крынков на Херсонщине: смотрите на карте от DeepState

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Потери врага только на южном направлении за сутки составляют около 150 человек, из которых половина – безвозвратные. Это свидетельствует о высокой эффективности огневого поражения и оборонительной тактики Вооруженных Сил Украины.