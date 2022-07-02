В России не поверили в "жест доброй воли" на Змеином, – военный эксперт

В России не поверили, что оккупанты добровольно покинули украинский остров Змеиный. Все понимают, что это очередной бред от местного минобороны.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. "Жест доброй воли" на Змеином настолько абсурдно звучит, что даже в России в это не поверили. Теперь кафиры пытаются как-то отыграться.

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Оккупанты хотят "перебить" внимание зрителей

После того, как подразделения Вооруженных Сил Украины последовательно и уверенно "жестами доброй воли выкурили" россиян с острова Змеиный, оккупанты спохватились за голову. Им нужно хоть как-то перебить эффект от позорного поражения.

Именно поэтому, как считает Жирохов, российские захватчики резко нарастили ракетные обстрелы по Черноморскому побережью.

Совершенно точно, что обстрелы по Черноморскому побережью еще будут. Это такой ответ за Змеиный. Им нужно максимально снизить медийный эффект от потери острова, – отмечает Михаил Жирохов.

Военный эксперт прогнозирует, что оккупанты будут продолжать коварно бить по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Именно так они попытаются "перебить внимание" россиян, чтобы они не думали о потере острова.

Оккупанты в панике покидали остров Змеиный – Жирохов: смотрите видео

ВСУ освободили Змеиный остров от оккупантов. Но история продолжается

30 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские оккупанты покинули Змеиный после эффективной военной операции ВСУ. Украинские военные точно обстреливали остров, чем заставили захватчиков спешно эвакуироваться.

В министерстве обороны России также отметили, что оккупанты покинули остров Змеиный. Но они придумали особенно забавное объяснение . Оказывается, это якобы был "жест доброй воли" и демонстрация того, что они не мешают Украине вывозить зерно. Конечно, это очередная ложь.

Ранее Михаил Жирохов отметил, что российские кафиры в панике убегали с острова . Они оставляли там свою технику, которую потом пытались уничтожить с помощью авиаударов с фосфорными бомбами . Интересно, что не все снаряды попали по острову.

Сегодня, 2 июля, ВСУ "помогли" оккупантам. Они эффектно уничтожили остатки вражеской техники. Теперь там вообще не пахнет "русским духом" .