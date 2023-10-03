Оккупанты сбросили 3 бомбы в районе Змеиного, – Гуменюк объяснила, какова их цель

2 октября российские оккупанты снова сбросили три управляемых авиабомбы в направлении и районе острова Змеиный. Для этого они использовали тактическую авиацию.

Таким образом российские захватчики пытаются вернуть себе господство в Черном море. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Почему оккупанты бросают бомбы на остров Змеиный

По словам Гуменюк, 2 октября оккупанты использовали тактическую авиацию для сброса управляемых авиабомб в направлении и районах острова Змеиный. Были сброшены три таких бомбы.

Это говорит о том, что захватчики пытаются вернуть господство в Черном море и диктовать свои условия гражданского судоходства. Их раздражает то, что работает гуманитарный коридор,

– отметила спикер ОК "Юг".

Таким образом россияне пытаются дискредитировать Украину как способную обеспечивать безопасность гуманитарного коридора.

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