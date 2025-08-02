Альтернативная реальность: в ОСГВ "Хортица" прокомментировали вброс о "взятии" Часового Яра
- Россияне заявили, что "захватили" Часов Яр Донецкой области. Это заявление не соответствует действительности.
- Враг не впервые рассказывает о своих фейковых успехах.
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Виктор Трегубов рассказал о ситуации в Часовом Яру.
Россияне рассказывали, что "захватили" Часов Яр Донецкой области. Это довольно странный вброс, хотя россияне действительно контролируют часть города.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Виктор Трегубов, отметив, что линия разграничения в Часовом Яру приблизительная там же, где и была несколько месяцев назад. Заявления оккупантов удивили.
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Почему Россия сделала вброс относительно Часового Яра?
Как отметил Трегубов, в Часовом Яру постоянно продолжаются бои. Часть города контролируют Силы обороны Украины, часть – российские оккупанты. Линия соприкосновения там более или менее неизменна.
Россия уже не впервые рассказывает о своих фейковых успехах. Ранее там говорили о "взятии" Покровска, Волчанска и Торецка. Но в случае с Часовым Яром ситуация еще более странная.
Когда они говорили о Покровске, то там по крайней мере все опиралось на то, что туда пролезли буквально несколько человек. А в Часовом Яру линия разграничения неизменна при постоянных боях. Уже Путин повторил информацию о Часовом Яре. Мне кажется, что там уже началась какая-то альтернативная реальность,
– сказал Трегубов.
И есть вопрос, была ли это информационная провокация. Не стоит отбрасывать вариант, что российские генералы дают ложную информацию в отчетах, а в Кремле это повторяют.
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Добавим, в DeepState рассказали, что произошло в Часовом Яру. Российские оккупанты установили свои флаги в микрорайонах, которые не контролируют.