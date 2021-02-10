Пошатнуть власть Путина смогут разве что санкции на его близкое окружение. До сих пор не может быть и речи о каком-то государственном перевороте в России.

Такое мнение высказал журналист-международник Иван Яковина в программе "Что это было?". Он считает, что режим изменится только через дворцовый переворот.

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По словам журналиста, как раз таки после санкций уже можно будет серьезно говорить о том, что режим начал "качаться". Иначе люди не смогут поколебать власть.

Если режим изменится, то только через дворцовый переворот. Он может быть на фоне каких-то событий. Однако так, как было в Украине, когда пришли люди и освободили дворец Януковича, – освободить дворец Путина не получится,

– считает Яковина.

Он отметил, что людей надо подталкивать к внутренним распрям, нестабильности и так далее. Потому что, как считает эксперт, надо понимать, что народной революции в России – не будет и быть не может.

"Для того, чтобы противостоять таким событиям и предотвратить протесты – в России все готово идеально", – подытожил журналист.

Интересно, что во время задержаний в России, протестующим пришлось самим толкать автозак, в который их силой посадили. По мнению некоторых экспертов – такой поступок показывает неготовность россиян к свержению режима.

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