Освободить дворец Путина не получится, – Яковина о российском режиме
Пошатнуть власть Путина смогут разве что санкции на его близкое окружение. До сих пор не может быть и речи о каком-то государственном перевороте в России.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал журналист-международник Иван Яковина в программе "Что это было?". Он считает, что режим изменится только через дворцовый переворот.
Важно Россияне не готовы отстаивать демократию: как заявления соратника Навального повлияют на протесты
По словам журналиста, как раз таки после санкций уже можно будет серьезно говорить о том, что режим начал "качаться". Иначе люди не смогут поколебать власть.
Если режим изменится, то только через дворцовый переворот. Он может быть на фоне каких-то событий. Однако так, как было в Украине, когда пришли люди и освободили дворец Януковича, – освободить дворец Путина не получится,
– считает Яковина.
Он отметил, что людей надо подталкивать к внутренним распрям, нестабильности и так далее. Потому что, как считает эксперт, надо понимать, что народной революции в России – не будет и быть не может.
"Для того, чтобы противостоять таким событиям и предотвратить протесты – в России все готово идеально", – подытожил журналист.
Что известно о протестах в России: главное
- После возвращения Алексея Навального в Россию, его задержали. Впоследствии ему избрали меру пресечения.
- Как следствие – вспыхнула волна митингов в поддержку Навального. Силовики начали массово арестовывать.
- 31 января состоялись повторные протесты во многих городах России. Правоохранители также жестко задерживали людей.
- 2 февраля Навального осудили на 3,5 года заключения. На акцию протеста снова вышли сотни людей.
- Всего на акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране задержали более 12 тысяч человек.
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