Похитнути владу Путіна зможуть хіба що санкції на його близьке оточення. До цього часу не може бути й мови про якийсь державний переворот у Росії.

Таку думку висловив журналіст-міжнародник Іван Яковина у програмі "Що це було?". Він вважає, що режим зміниться тільки через двірцевий переворот.

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За словами журналіста, якраз таки після санкцій вже можна буде серйозно говорити про те, що режим почав "качатися". Інакше – люди не зможуть похитнути владу.

Якщо режим зміниться, то тільки через двірцевий переворот. Він може бути на тлі якихось подій. Однак так, як було в Україні, коли прийшли люди і звільнили палац Януковича, – звільнити палац Путіна не вийде,

– вважає Яковина.

Він наголосив, що людей треба підштовхувати до внутрішніх чварів, нестабільності і так далі. Тому що, як вважає експерт, треба розуміти, що народної революції в Росії – не буде і бути не може.

"Для того, щоб протистояти таким подіям і запобігти протести – в Росії все готове ідеально", – підсумував журналіст.

Цікаво, що під час затримань у Росії, протестувальникам довелось самим штовхати автозак, у який їх силоміць посадили. На думку деяких експертів – такий вчинок показує неготовність росіян до повалення режиму.

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